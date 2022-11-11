Market çalışanını şarj kablosuyla bağlayıp gasp ettiler

İstanbul Sancaktepe’de bir markete giren kar maskeli gaspçılar iş yeri çalışanının kafasına silah dayayıp kasanın yanına götürdü. Burada ellerini kollarını şarj kablosuyla bağlayıp 1700 dolar ve 10 bin lira parayla 2 cep telefonunu gasp edip kaçtı. İhbar üzerine çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, Kocaeli’ne kaçtıkları tespit edilen 2 şüpheliyi gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen 2 gaspçı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gaspçıların market çalışanını silahla korkuttukları anlar ve yakalandıkları anlar kameralara yansıdı.