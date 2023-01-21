Video Yaşam Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı... | Video
Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı... | Video

Market çetesi yakalandı! 1 ayda 12 iş yerini soymuşlardı... | Video

21.01.2023 | 11:02

İstanbul’da kısa bir süre içerisinde 11 markete 1 tekel bayisine giren ve ayrı zamanda 8 araç plakası çalan hırsızlık çetesi yapılan operasyonla çökertildi.

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Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro amirliği ekiplerince gözaltına alınan 4 kişilik çete çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kağıthane, Beşiktaş, Şişli, Bayrampaşa, Güngören, Eyüpsultan, Kadıköy ve Ataşehir'de geçtiğimiz Eylül ve Ekim aylarında peş peşe meydana gelen market soygunları üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri soruşturma başlattı.

Yapılan çalışmalarda şüphelilerin bazı olaylarda güvenlik kameralarınca görüntülendiği tespit edildi. Görüntülerde bir otomobille yüzleri maskeli olarak gelen şüphelilerin, ellerindeki demir kesme makası ile kilitleri kırdıkları içeri girdikten sonra sigara, içki gibi ürünleri çaldıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturma sonucu şüphelilerin kimliklerini tespit etti. Beyoğlu'nda tespit edilen 4 adrese 18 Ocak'ta yapılan baskınlarda Görkem C.(20), Furkan K.(27), Furkan Ç.(28), Yunus D.(27) gözaltına alındı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek ele geçirildi.

ONLARCA KEZ YAKAYI ELE VERMİŞLER

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri tamamlanan şüphelilerden Furkan Ç.'nin daha önceden 25 , Furkan K.'nın 14, Yunus D.'nin 10 kez polis tarafından yakalandığı belirlendi.

Şüphelilerin 11 market hırsızlığı, bir tekel bayi hırsızlığı olmak üzere 12 işyerinden nitelikli hırsızlık ve 8 adet plaka hırsızlığı olayları gerçekleştirdikleri belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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