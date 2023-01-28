Market deposunda yangın: 2 kişi hafif derecede yandı, 10 kişi zehirlendi | Video
Batman’ın Kozluk ilçesinde Bekirhan beldesinde bir marketin deposunda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler 3 katlı eve sıçradı. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi.
İtfaiye ekipleri depodan eve sıçrayan alevleri kontrol altına alarak söndürdü. Yangında evin büyük bir bölümün kullanılamaz hale geldi. 2 kişinin vücudunda hafif derecede yanıklar oluşurken yaklaşık olarak 10 kişi de çıkan yangın dumanından zehirlendi. Yaralılar ve dumandan zehirlenen vatandaşlar Batman ve Kozluk ilçelerinde bulunan hastanelere tedbir amaçlı kaldırıldığı öğrenildi.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
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