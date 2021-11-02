Market gaspçıları böyle yakalandı! Gaspçıları kapıda polis karşıladı | Video

İstanbul Bağcılar'da müşteri gibi girdikleri marketlerde alışveriş yapan diğer müşterilere aldırmadan kasa görevlilerini bıçak tehdidi ile gasbeden iki şüpheli market çıkışında Gasp Büro Amirliği ekiplerince suçüstü yakalandı. Şüphelilerin polis tarafından yakalanma anları güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

Bağcılar, Merkez mahallesi, Dr. Sadık Ahmet Caddesi üzerinde 26 Ekim 2021 tarihinde meydana gelen ilk olayda markete gelen iki şüpheli bıçak tehdidi ile kasada bulunan paraları aldı kayıplara karıştı. Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri olayla ilgili soruşturma başlatırken şüpheliler 28 Ekim tarihinde bir kez daha ortaya çıktı. Bu kez Bağcılar, Çınar Mahallesi'ndeki markete müşteri gibi giren şüpheliler kasada bulunan paraları gasbetti.

Birbiri ardından meydana gelen iki olayın ardından Gasp Büro Dedektifleri bölgedeki marketlerin etrafında nöbete başladı. 30 Ekim tarihinde Merkez mahallesi 714.sokakta bulunan bir markete soyguncuların eşkaline benzeyen iki kişinin girdiği belirlendi. Bu marketten gasp yapan şüpheliler kapıdan çıkar çıkmaz polis ekipleriyle karşılaştı. Şüpheliler hemen gözaltına alındı. Şüphelilerin üzerinden birkaç dakika önce gasbettikleri paralar ile olaylarda kullandıkları bıçaklar bulundu.

SUÇÜSTÜ BÖYLE YAKALANDILAR

Şüphelilerin soygun yaptıkları ve yakalandıkları anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi. Şüphelilerin kasa görevlisini bir başka müşterinin gözleri önünde bıçakla tehdit edip para alma anları görüntülere yansıdı. Öte yandan şüphelilerin market kapısından çıkar çıkmaz polis tarafından gözaltına alınması sırasında yaşanan hareketli dakikalar da kameralar tarafından kaydedildi.



2 GASPÇI TUTUKLANDI

Gasp Büro Amirliğinde sorgulanan Mehmet B.K.(39) ile Nail D.'nin (27)daha önceden de polise geliş kayıtları olduğu tespit edildi. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.