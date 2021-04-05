Market işletmecisine elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansıdı | Video
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Ankara'nın Haymana ilçesinde market işleten bir kişiye elektrik çarpma anları güvenlik kamerasına yansıdı.
Haymana ilçesinde market işleten Mert Selvi arızalanan üçlü prizi kendi imkanları ile tamir etmeye çalışırdı. Selvi, şartelleri indirmesine rağmen sanayi hattı olmasından dolayı yinede akıma kapılmaktan kurtarılamadı. Elektrik çarpma anı güvenlik kamerasına yansırken Selvi, ellerinde ve vücudunun bazı bölgelerinde morarmalar olduğunu bölgelerinde morarmalar olduğunu söyledi.