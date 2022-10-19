Video Yaşam Market sahibi cesaretine hayran kaldı! Komando gibi girdiği marketten paraları çaldı | Video
Market sahibi cesaretine hayran kaldı! Komando gibi girdiği marketten paraları çaldı | Video

Market sahibi cesaretine hayran kaldı! Komando gibi girdiği marketten paraları çaldı | Video

19.10.2022 | 10:42

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Adana’da elektrik tellerinden sarkıp, girdiği iki kardeşin marketinde sürünerek hareket edip 100 bin lira çalan hırsız kayıplara karıştı. hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

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Edinilen bilgiye göre, olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Onur Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, gece özel güvenliğin olduğu Adana İş Merkezine gelen hırsız önce Tarık Sarıdağ'ın marketine damda demirleri keserek içeri girdi. Markette güvenlik kamerası olduğunu gören hırsız sürünerek gidip kameranın yönünü değiştirdikten sonra pencereden girip kasadan paraları çaldı. Hırsız daha sonra girdiği yerden tekrar dama geçti. Buradan da Sarıdağ'ın kardeşi Faruk Sarıdağ'ın marketine yönelen hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak karşı dama geçti. Daha sonrada marketin içine girip buradan paraları çaldı. İş merkezindeki 2 markete daha girdikten sonra kayıplara karışan hırsız güvenlik kamerası tarafından anbean görüntülendi.

Market sahibi Faruk Sarıdağ, özel güvenlik görevlisinin olduğu iş merkezinde ikinci kez soyulduklarını daha önce 60 bin liralarının bu kez de 100 bin liralarının çalındığını belirterek, "Sabah geldik paralar eksik olunca hırsızın girdiğini anladık. Güvenlik kameralarını incelediğimizde hırsız bir komando gibi elektrik tellerinden sarkarak benim marketime giriyor. Ben hırsızın bu cesaretine hayran kaldım. Hiç korkmuyor elektrik çapar diye. Benim anlamadığım nokta burada güvenlik var nasıl böyle rahat rahat hırsızlık yapıyor. Adam saatlerce kalmış bir çok iş yerine girmiş ve girmeye çalışmış. Elini kolunu sallayarak soymuş marketlerimizi" dedi.

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