Markete giderken polise yakalanan koronalı gencin ilginç tepkisi: "Abarttınız" | Video

Kırıkkale'de markete giderken polise yakalanan Covid'li genç, karantinaya alınmak istenince "abarttınız" diyerek tepki gösterdi. 4 bin 50 lira idari para cezası uygulanan genç vatandaş, yurtta karantinaya alındı.

Kırıkkale'de Yuva Mahallesi 2466. Sokak'ta devriye gezen polis ekipleri, şüpheli gördüğü Abdullah E'nin (24) GBT (Genel Bilgi Toplama) sorgulamasını yaptı. Abdullah E, GBT kontrolünde Covid-19 PCR testinin pozitif olduğu tespit edildi. Polis, durumu İl Salgın Denetim Merkezi (İSDEM) ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen filyasyon ekipleri, 4 bin 50 lira idari para cezası uyguladı.

"YOK ABİ, ABARTTINIZ"

Abdullah E, yurtta karantinaya alınmak istenince "Yok abi, gerçekten abarttınız o kadar da olmaz" diyerek, "Maskemi takıp markete gidiyordum. Madem ki testiniz çok doğru, neden ateşim olmadı? Niye baş ağrısı olmadı? Niye benim öksürüğüm yoktu? Benim pozitif çıktı yani" ifadesini kullandı.

Filyasyon ekipleri, Abdullah E'ye 4 bin 50 lira idari para cezası uygulayıp, İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı yurtta karantinaya aldı.