Video Yaşam Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video
Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video

Markete giren hırsız, işyeri sahibi tarafından sopayla kovalandı | Video

22.12.2021 | 09:44

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Esenyurt’ta bir markete giren hırsız, kendisini fark eden market sahibi tarafından sopayla kovalandı. Yaşanan hırsızlık girişimi ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

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Olay, geçtiğimiz gün Esenyurt Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Markete gelen bir şahıs kimsenin görmeyeceği şekilde rafların arkasında eğilerek, sırt çantasına raftan aldığı ürünleri koymaya başladı. Daha sonra kasaya gelen şahıs, market sahibinin durumdan şüphelenmesiyle fark edildi. Aldığı ürünü rafa bırakıp tekrardan kasaya gelen şahıs market sahibi tarafından sopayla kovalandı. Yaşanan hırsızlık olayı ise güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

"ÇANTANI ARAYACAĞIM' DEDİM, PANİKLEDİ"
Market sahibi Ömer Balta, "Birkaç gündür 3-4 kişi ile geliyorlar. Devamlı arka tarafa geçip, bir şey alma bahanesiyle okul çantasına bir şeyler koyuyor. Şüphelenmiştim. Dün de geldi çikolata aldı, arka taraftan kekleri aldı çantasına koydu. Tam yanıma gelirken 'Çantanı arayacağım' dedim. Panikledi. Çubukla birkaç tane vurdum. Kaçtı gitti. Bu mahallede oturuyorlar" dedi.

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