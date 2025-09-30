Markete köpeğiyle giren kadına yumruklu saldırı: Kulak zarı patladı!
Küçükçekmece'de markete köpeğiyle giren kadın aynı marketteki erkek bir müşteri tarafından yumruklu saldırıya uğradı. Kavga, diğer müşterilerin araya girmesiyle sona ererken, saldırgan olay yerinden ayrıldı. Öte yandan, denge kaybı yaşayan ve hastaneye kaldırılan yaralı kadının kulak zarının patladığı öğrenildi. Yaşanan anlar ise güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
