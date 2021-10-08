Video Yaşam Marketi soydu, yürüyüşünden yakalandı! Soygun anı kamerada | Video
Marketi soydu, yürüyüşünden yakalandı! Soygun anı kamerada | Video

Marketi soydu, yürüyüşünden yakalandı! Soygun anı kamerada | Video

08.10.2021 | 10:34

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Kilis’te metruk binada korkutan yangın 00:55
Kilis'te metruk binada korkutan yangın 08.10.2021 | 11:59
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı 00:53
Esenyurt’ta köpek dehşeti kamerada: 2 yaralı 08.10.2021 | 11:49
Esenyurt’ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi | Video 02:45
Esenyurt'ta taksi terörü vatandaşları canından bezdirdi | Video 08.10.2021 | 11:16
Dark zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video 03:32
"Dark" zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video 08.10.2021 | 11:16
Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi | Video 03:52
Rakip gazinoyu tarayıp kız arkadaşını tekme tokat döven saldırgan 2 ay kaçabildi | Video 08.10.2021 | 11:16
Avcılar’da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi 02:24
Avcılar’da kadını kimyasalla yakan saplantılı aşık adliyeye sevk edildi 08.10.2021 | 11:21
Sultangazi’de sürücüye silahlı saldırı kamerada 05:01
Sultangazi'de sürücüye silahlı saldırı kamerada 08.10.2021 | 10:51
Güngören’de düğün konvoyundaki motosikletli magandalar kamerada 01:00
Güngören'de düğün konvoyundaki motosikletli magandalar kamerada 08.10.2021 | 10:51
Marketi soydu, yürüyüşünden yakalandı! Soygun anı kamerada | Video 04:47
Marketi soydu, yürüyüşünden yakalandı! Soygun anı kamerada | Video 08.10.2021 | 10:34
Yırtıcı hayvanlar parçalasın diye bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı | Video 03:16
"Yırtıcı hayvanlar parçalasın" diye bırakılan kedilere köylüler sahip çıktı | Video 08.10.2021 | 10:34
Motosiklet hırsızını balkonda asılı sarı tişörtü ele verdi | Video 02:25
Motosiklet hırsızını balkonda asılı sarı tişörtü ele verdi | Video 08.10.2021 | 10:34
AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video 01:28
AVM önünde taksi sürücüleri ile değnekçinin para pazarlığı kamerada | Video 08.10.2021 | 10:34
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 01:25
Cep telefonu hırsızı önce kameralara sonra polise yakalandı | Video 08.10.2021 | 10:26
12 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 00:47
12 evi soyan hırsızlar yakalandı | Video 08.10.2021 | 10:09
Sindirim sisteminden 2 kilo eroin çıktı | Video 00:41
Sindirim sisteminden 2 kilo eroin çıktı | Video 08.10.2021 | 10:09
İntihar mı cinayet mi? Şeyda Yılmaz’ın ölümüne ilişkin son gelişmeler.. 02:45
İntihar mı cinayet mi? Şeyda Yılmaz'ın ölümüne ilişkin son gelişmeler.. 08.10.2021 | 09:36
Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video 01:31
Şişli’de metro girişinde husumetlilerine böyle kurşun yağdırdı | Video 08.10.2021 | 09:45
Bir evde 2 pozitif, 3 negatif | Video 08:09
Bir evde 2 pozitif, 3 negatif | Video 08.10.2021 | 09:19
Şile otoyolunda motosiklet kazası: 1 ölü 04:38
Şile otoyolunda motosiklet kazası: 1 ölü 08.10.2021 | 09:12
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 yaralı 00:27
Barışmak için buluşan husumetliler arasında silahlı çatışma: 9 yaralı 08.10.2021 | 09:20

Adana’da kuzeni ile bir zincir marketten 22 bin 500 lira para çalan soyguncu, yürüyüşünden tespit edilerek yakalandı. Soygun anı güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Edinilen bilgiye göre olay, 3 Ekim günü saat 21.00 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Suluca Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir zincir markette çalışan Özgür E. (24) ile Mustafa T. (32), iş yerini kapatmak için dışarı çıktı. Bu sırada markete gelen yüzü kar maskeli bir kişi, "Bu bir soygundur. Hemen paraları bana verin" diyerek, elindeki silahı market çalışanlarına doğrulttu. Panikleyerek markete giren çalışanlardan Özgür E., iş yerindeki kasanın anahtarını alarak yönetim odasına girdi. Kasayı açan Özgür E.., 23 bin 845 TL'yi şüpheliye verdi. Paraları alan şüpheli marketten ayrılırken, çalışanlar durumu polis ekiplerine bildirdi. Bu anlar marketteki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

İhbar üzerine olay yerine gelen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin kimliğinin belirlenmesi ve yakalanması için çalışma başlattı. Olay günü ve geçmişe dönük güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alan ekipler, şüphelinin bir ayağının aksadığını ve soygundan 4 gün önce yine markete geldiğini tespit etti. Eşkali belirlenen şüphelinin, market çalışanı Özgür E.'nin (24) kuzeni Mazlum M. (26) olduğu saptandı. Şüphelilerin soygundan bir hafta önce plan yaptıkları, olay günü de Özgür E.'nin kuzeni Mazlum M.'ye, kuzeni "Müsaitim, gelebilirsin" mesajı gönderdiği öğrenildi.

Bu tespitler üzerine harekete geçen polis, Mazlum M.'yi Yüreğir ilçesine bağlı Yakapınar Mahallesi'ndeki evine, market çalışanı kuzeni Özgür E.'yi de Acıdere Mahallesi'ndeki evine yapılan eş zamanlı baskınlarda gözaltına aldı. Mazlum M.'nin, marketin kasasından aldığı 22 bin 500 TL ile olayda kullandığı tabanca ise evinin bahçesine gömülü halde bulundu. Emniyete götürülen şüphelilerin, birbirlerini suçladıkları öğrenildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Mazlum M. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, kuzeni Özgür E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Ele geçirilen para ise market yetkililerine teslim edildi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA