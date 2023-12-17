Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video
Bursa’da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.
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