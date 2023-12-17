Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video 17.12.2023 | 12:31 Bursa’da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.