Video Yaşam Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video
Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video

Marketin önüne bırakılan taze ekmekleri atlar yedi | Video

17.12.2023 | 12:31

Bursa’da sabah saatlerinde bir marketin önüne bırakılan taze ekmekleri, sokaktaki başıboş atlar yedi.

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Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesi Şirinevler Mahallesi'nde gerçekleşti. Sabah saatlerinde markette satılmak üzere bırakılan taze ekmekleri yoldan geçen başıboş atlar fark etti. Sıcak ekmeğin kokusunu alan atlar sepetlerdeki ekmekleri yedi. Sabah marketi açmak için gelen işyeri sahibi ekmeklerin yenmiş olduğunu görünce güvenlik kameralarına koştu. Gerçeği güvenlik kameralarında gören talihsiz adam gördükleri karşısında şaşkınlığını gizleyemedi.
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