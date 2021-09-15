Video Yaşam Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video

Marketlerdeki fahiş fiyata kızdı, tarlasını vatandaşlara açtı | Video
15.09.2021 | 14:34

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Elazığ’da bir çiftçi marketlerdeki fahiş fiyatlara sinirlenmesinin ardından tarlasına ektiği sebze ve meyvelerin fiyatını 3 liradan sabitledi. Alana gelen vatandaşlar, tarlaya girip ürünleri dalından koparıp ucuza almanın keyfini çıkardı.

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Elazığ'da İl Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından merkeze bağlı Salkaya köyünde 'Kendi Sebzeni Kendin Topla' etkinliği düzenlendi. 65 yaşındaki 5 çocuk babası Fethi Çakmak, yol kenarında 20 dönüm alan üzerine sebze ve meyve ekti. Bir bölümünü toptancılara satan Çakmak, marketlerde artan fahiş fiyatlardan dolayı tarlasını vatandaşlara açtı. Tarlaya gelen vatandaşlar, kendi bahçesinden topluyormuş gibi istediği kadar taze sebzeyi dalından kopararak satın alıyor. Domates, biber, patlıcan ve kabak gibi sebzeleri kendi elleriyle toplayan müşteriler hem stres atıyor hem de çocuklarını doğa ile iç içe yaşatmanın mutluluğunu yaşıyor.

"BÖLGENİN DEĞİL TÜRKİYE'NİN BİRÇOK İLİNE ELAZIĞ'DAN SEBZE GÖNDERİYORUZ"
Sebze hasat etkinliğinde Elazığ'a has yeni bir kültürü de hayata geçirme ve bu kültürü de yaşatma adına farklı bir çalışma yürüttüklerini ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Turan Karahan, vatandaşların tarlaya gelip ürünleri kendi elleri ile topladığını söyledi. Karahan, "Burada özellikle vatandaşların hasat döneminde ihtiyaç duydukları sebzeleri kendi araçlarıyla buraya gelip ailece kendi elleriyle toplayıp tartımını da kendi elleriyle yaptıktan sonra uygun fiyatlarla tüketmek üzere alım işini gerçekleştiriyorlar. Bu da çok güzel bir kültürü inşallah ilimizden sonra diğer illere de örnek olacak şekilde hayata geçiriyor. Burada hedefimiz özellikle çocuklarımızın ve gençlerimizin son dönemde beton yığınları içerisinde kaldığı tarladan, topraktan ve doğadan uzaklaştığı bir dönemde çocukların ebeveynleriyle birlikte gelip tarladan Elazığ'a has tadı ve kıvamı olan bu sebzeleri kendi elleriyle toplayıp götürmeleri bizim için çok önemli bir durum. Dolayısıyla biz bunu devam ettirme noktasında çalışmalarımızı yürütüyoruz. Elazığ ili sebze üretimi açısından sadece Türkiye'nin iç piyasasına değil, dünyanın birçok ülkesine Elazığ'dan ihraç ettiğimiz kurutmalık organik domatesin hasadını ve kurutma işlemlerini yapmıştık. Biz sadece bölgenin değil Türkiye'nin birçok iline Elazığ'dan sebze gönderiyoruz. Kapalı seraların dışında birçok köyümüzde Elazığ'ımıza has dolmalık biberimiz, patlıcanımız ve yerel domateslerimizi açık tarlalarda üretimini gerçekleştirip hem iç piyasaya hem de dış piyasaya pazarlıyoruz. Elazığ ilimizde yaklaşık 180 bin dekar alanda biz sebze üretimi gerçekleştiriyoruz. Bu alanlarda toplamda yılık 80 bin ton civarında hasat yapıyoruz" dedi.

Yıllardır bu işi yaptığını aktaran tarla sahibi Fethi Çakmak, "Bu işi yapmaktan zevk duyuyorum. Elimizden geldiği kadar Elazığ halkına üretim yapıp bir katkıda bulunmak istiyoruz. Bu kendin toplama sistemini gerçekleştirdik. Burada ailece geliyorlar kendileri toplayıp topladıklarını ürünü tartıyorlar hem de ailece doğada gezmiş oluyorlar" ifadelerini kullandı.

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