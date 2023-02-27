Video Yaşam Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı | Video
Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı | Video

Marketlere girip esnafa çakı ile saldırdı | Video

27.02.2023 | 09:45

Balıkesir'de bir şüpheli farklı zamanlarda girdiği marketlerde esnafa çakılı kabus yaşattı. Havran ilçesinde marketlere girerek alışveriş yapacakmış gibi davranan İbrahim Y., işyeri sahiplerine saldırarak elindeki çakı ile yaraladı. Şüphelinin saldırı anları işyeri kameralarınca kaydedilirken, zanlı İbrahim Y. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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