Markette 3 kadının darbedilmesi kamerada | Video
Kahramanmaraş'ta bir marketten alışveriş yapan 3 kadın, 1 erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar marketin güvelik kamerasına yansıdı.
Olay, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. 3 kadın, marketin önündeki manav bölümünden sebze alırken yanlarına bir erkek geldi ve kadınlardan birine tokat attı. Diğer kadınlar tepki gösterince şüpheli erkek, diğer 2 kadına da vurdu.
Olaya tanık olan çevredekiler kadınlara saldıran şüpheliye tepki gösterirken, o anlar marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.
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