Markette kadınların maske takmama kavgası kamerada

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Beylikdüzü’nde bir markette maskesiz dolaşan kadın, başka bir kadının tepkisine aldırmayınca ikili arasında kavga çıktı. Marketteki vatandaşların müdahalesiyle son bulan olay anları ise cep telefon kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz cumartesi günü Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde bulunan bir markette yaşandı. Edinilen bilgilere göre, markette maskesiz dolaşan bir kadın, başka bir kadın tarafından uyarılınca ikili arasında tartışma yaşandı. İlerleyen dakikalarda kavgaya dönüşen olayda marketteki ürünler havada uçuştu. Olay çevredeki vatandaşların müdahalesi ile son buldu. Yaşanan kavga anları ise çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.