Markette kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu alışverişi yaptılar! İşte o anlar | Video 21.03.2024 | 09:59 Esenler'de markete müşteri gibi girip kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu alışverişi yapan şüpheliler polis ekiplerine yakalandı. Reyonlar arasından yapılan uyuşturucu alışverişi güvenlik kamerasına böyle yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Nine Hatun Mahallesindeki bir markette 08 Mart Cuma günü akşam saatlerinde meydana geldi. Denetim gerçekleştiren polis ekipleri iki kişinin durumundan şüphelenerek takip etmeye başladı. İki şüpheli müşteri gibi markete girdi ve marketten ürün satın almadan çıktı. Polis ekipleri şüphelileri market çıkışında durdurdu. Daha sonra marketin güvenlik kamerasını izleyen polisler, E.Y. ve O.Ş.'nin markette reyonların arasında kalabalığa aldırış etmeden uyuşturucu satışı yaptığını tespit etti.

Çalışmaları derinleştiren polis ekipleri, aynı mahallede bir evde de uyuşturucu ticareti yapıldığını belirledi. Ekipler, belirlenen eve baskın yaptı. Baskında evde bulunan M.T. ve M.S. gözaltına alınırken evde çok sayıda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden M.S. ve E.Y. tutuklanarak ceza evine gönderilirken 2 şüphelinin serbest bırakıldığı öğrenildi.

Markette iki kişinin reyonlar arasında dolaştığı ve kimsenin görmemesi için el çabukluğu ile uyuşturucu alışverişi yaptığı anlar saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.