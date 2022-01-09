Markette ürünleri seçerek böyle çaldı! | Video

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Sarıyer’de bulunan bir süpermarketi hedef alan iki hırsız, içeriden toplam değeri 945 lira olan ürün çaldı. Hırsızlık anları kameralara yansıdı. İki hırsız otomobille kaçarken Sarıyer polisi tarafından yakalandı. Şahısların çaldıkları ürünleri başka bir markete satacakları ortaya çıktı.
Olay, geçtiğimiz Çarşamba günü 13.15 sıralarında Sarıyer Ferahevler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerinde bulunan bir süpermarketin önüne gelen iki şahıs aracı park etti. Ardından şahıslardan biri otomobilden inerek süpermarkete girdi. Şahıs bir süre sonra reyonlarda gözüne kestirdiği ürünleri raflardan almaya başladı.
MARKET ÇALIŞANININ DİKKATİYLE ORTAYA ÇIKTI
Marketi dolaştıktan sonra manav reyonundaki ürünlere bakan şahıs toplam değeri 945 lira olan malzemelerle sakince marketten çıkıp otomobile bindi. O esnada manav görevlisi durumdan şüphelenerek market sorumlusu Murat E.'ye haber verdi. Şahısların bulunduğu otomobilin plakasını alan sorumlu durumu polis ekiplerine bildirdi.
SARIYER POLİSİ HIRSIZLARI KAÇARKEN YAKALADI
İhbar üzerine harekete geçen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliği görevlileri, şüpheli şahısların izini sürmeye başladı. Çalışmalar devam ettiği esnada şahısların bulunduğu 34 BVJ 227 plakalı otomobilin, Yeniköy Tarabya Caddesi'nde olduğu tespit edildi. Araca "dur" ihtarında bulunan polis ekipleri, şahısların üst aramasını yaptıktan sonra aracın içerisinde inceleme yaptı.
ÜRÜNLERİ BAŞKA MARKETE SATMAK İÇİN ÇALMIŞLAR
Yapılan incelemeler sonucunda marketten çalınan ürünleri gören Sarıyer polisi, şahısları gözaltına alarak ürünlere de el koydu. Emniyette ifadeleri alınarak adli işlemleri yapılan Serdar Ş. ve Burak B. sevk edildikleri adliyede çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Öte yandan, şahısların çaldığı ürünleri başka bir markete satacakları ortaya çıktı.