Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
05:12
01:23
04:25
Marketteki köpeğe sebepsiz yere tekme attı! O anlar kamerada | Video 12.05.2022 | 10:50
00:27
02:04
Bağcılar'daki asker eğlencesinde ortalık karıştı | Video 12.05.2022 | 10:41
00:57
Anne ve kızı caretta caretta ile yüzdü, baba o anları görüntüledi | Video 12.05.2022 | 10:41
00:23
İki taksicinin tekmeli yumruklu müşteri kavgası kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
01:10
Kumarhaneden kovuldu, ayaklarından vurulurken böyle zıpladı | Video 12.05.2022 | 10:22
02:35
Kafede simit yiyip çay içti, lavabo bataryasını çalıp gitti | Video 12.05.2022 | 10:22
00:59
Kafe çıkışında tekmeli yumruklu kavga kamerada | Video 12.05.2022 | 10:22
10:43
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 12 Mayıs 2022 Perşembe atv izle! | Video 12.05.2022 | 10:26
02:08
Şişli’de tünelde tehlikeli asker eğlencesi kamerada | Video 12.05.2022 | 09:49
01:42
Laleler kırmızı rengiyle doğayı süslüyor | Video 12.05.2022 | 10:02
02:15
Takla atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı | Video 12.05.2022 | 10:02
01:24
Esenyurt’ta AVM önünde silahla vuruldu | Video 12.05.2022 | 09:28
02:51
Rüzgarın kopardığı beton parçalarından saniyelerle kurtuldular | Video 12.05.2022 | 09:13
04:21
Muş’ta mayıs ayında 5 metrelik karla mücadele | Video 12.05.2022 | 08:58
00:21
03:56
Nemrut Krater Gölü'nde 2 mevsim bir arada | Video 12.05.2022 | 08:44
Antalya’da markete su almak için giren genç kadının köpeklerinden birine, başka bir müşteri sebepsiz yere tekme attı. O anları göremeyen köpeklerin sahibi Ece Özgenç (27), ne olduğunu anlayamadı, güvenlik kameralarını izleyince ise ağzı açık kaldı. Tekme yiyen köpeğinin gençlik hastası olduğunu belirten Özgenç, “Onu yaşatmak için götürdüğümüz profesörler, ya öleceğini ya da felç kalacağını söyledi. En iyi ihtimalle yaşıyor ve o ihtimal arasında tekme yiyor. Marketten 1 litre su almaya girdik, tekme yiyip çıktık” diye konuştu.
GÖRÜNTÜLERİ İZLEYİNCE AĞZI AÇIK KALDI
Özgenç, marketin güvenlik kameralarını incelediğinde ise ağzı açık kaldı. Köpeğine tekme atıldığını görünce şok geçirdiğini belirten genç kadın, o anları şöyle anlattı: "Köpekler onları görünce havlamaya başladı. Her halde hissettiler. Köpekler normalde birilerini gördüğü zaman havlıyorlar ama bu sefer ciddi bir şekilde havladılar. Her halde hissetmişler. Ardından köpeğimin birisinin canının acıdığını fark ettim. Ayağına birisinin bastığını sandım. Yanımdaki çocuk, köpeğime tekme atıldığını söyledi. Adama, 'Köpeklerime tekme mi attın?' diye sordum. Hiçbir şey demeden gitti. Alkol dolabına bakıyordu, kafası yerinde değil diye düşünüp çıktım gittim. Belki küçükken köpeklerle ilgili travması olmuş olabilir diye düşündüm ama görüntüleri izleyince keyfe keder geliyor ve vuruyor. Girmeden önce de köpeği çağırıp tekme atıyor ama boşa sallamış."
"EN İYİ İHTİMALLE YAŞIYOR, ONDA DA TEKME YİYOR"
Köpeklerini yaşadığı olay sonrası sürekli ağladığını ifade eden Özgenç, "Ağlıyorlar, uykuları kaçtı. Çıt sesini duyunca korkuyorlar. Bir daha markete sokmam diye düşünüyorum. Üçü kız kardeşler. Pandemi başlamadan önce sahiplenmiştik. Tekme yiyen köpeğimiz gençlik hastalığına yakalandı. Onu yaşatmak için üniversitelere profesörlere götürdük. Onlar bile ya felç kalacak ya öleceğini söyledi. En iyi ihtimalle yaşıyor ve o ihtimal arasında tekme yiyor. Hayatta kalıp tekme yemesi hiç hoş olmadı" dedi.
"MARKETTEN 1 LİTRE SU VE TEKME ALIP ÇIKTIK"
Özgenç, tekme atan kişiye de seslenerek, "Sevgi yoluna sapması için geç değil. Bir şeyleri sevsin ve bence sevmeli. Sevgi paylaşıldıkça güzel. O anda köpekleri sevse, onların ve benim hoşuma giderdi. Geçemediği için yaptığını da düşünmüyorum. 'Köpekleri alabilir misiniz? deseydi, durup geriye doğru geçmesine müsaade ederdim. Zaten çok fazla durmadık. Marketten 1 litre su aldık çıktık, bir de yanında tekme yiyip çıktık.