Marketten aldığı ürünleri bırakıp gözüne kestirdiği tost makinesini böyle çaldı | Video

Osmaniye’de bir markete alışveriş amacıyla giren hırsızlık şüphelisi aldığı ürünleri bırakıp gözüne kestirdiği tost makinesini çaldı.

Edinilen bilgiye göre, Alibeyli Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan bir marketin çalışanları raf üzerinde tost makinesinin boş kutusunu gördü. Durumdan şüphelenen market çalışanları güvenlik kamerasından kayıtları izledi. Müşteri gibi giren bir şahsın tost makinesini çaldığını gören market çalışanları durumu polise bildirdi. İhbar üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri hırsızlık olayının yaşandığı markete yönlendirildi. Marketin güvenlik kamerasını inceleyen ekipler, alışveriş yapan bir şahsın aldığı ürünleri bırakıp tost makinesini kutusundan çıkartıp montunun içine saklayıp marketten çıktığını gördü. Görüntülerden şahsın kimliğini tespit eden ekipler, şahsın yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan fiziki takip sonucunda D.Ö. isimli şahıs yapılan baskınla yakalandı.

Gözaltına alınan şahıs emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken bulunan tost makinesi ise markete teslim edildi.