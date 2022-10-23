Marketten hırsızlık yaptı, yakalanacağını anlayınca çalışanı bıçakladı | Video

Bağcılar’da marketten hırsızlık yaparak çıkmaya çalışan hırsız, kendisini fark eden market çalışanının bıçaklayarak kaçtı. Emniyetin çalışmalarıyla yakalanan hırsız, tutuklanarak cezaevine gönderilirken, market çalışanının hırsıza müdahale ettiği anlar kameraya yansıdı.

Olay, 13 Ekim günü Bağcılar Çınar Mahallesinde bulunan bir market zincirinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir market zincirine müşteri gibi giren hırsız, reyonlardan gıda malzemesi çalarak çıkış kapısına yöneldi. Hırsızlığı fark eden market çalışanı E.Z. ise şüpheliye müdahale etmek isteyince ortalık karıştı.

KENDİSİNİ YAKALAYAN MARKET ÇALIŞANINI BIÇAKLADI

Market çalışanının müdahale etmesiyle birlikte hırsız ile market çalışanı E.Z. arasında kavga çıktı. Kavga sırasında hırsız, market çalışanını bıçaklayarak kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek hırsızın emniyette kaydı bulunan H.V. isimli hırsız olduğunu belirledi.

HIRSIZ TUTUKLANDI, MARKET ÇALIŞANINI MÜDAHALE ETTİĞİ ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yapılan çalışmalar neticesinde polis hırsız H.V.'yi Bağcılar Sancaktepe Mahallesinde kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı. Emniyette işlemleri tamamlanan H.V. isimli hırsız, sevk edildiği adli makamlarca 'İşyerinden hırsızlık ve yağma' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yaşanan o anlar ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.