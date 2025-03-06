Marketten veresiye alkol isteyen cezaevi firarisi, alamayınca bıçak çekip mermer fırlattı! O anlar kamerada | Video

Maltepe'de marketten veresiye alkol almak isteyen M.Y. (35), olumsuz yanıt alınca market sahibi Efendi Yıldırım (49)'a önce bıçak çekti ardından markete mermer parçası fırlattı. Maltepe Devriye Ekipler Amirliğine bağlı polis ekiplerinin kaçarken yakaladığı şüphelinin cezaevi firarisi olduğu öğrenilirken o anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Olay, 28 Şubat saat 14.00 sıralarında Yalı Mahallesi'ndeki markette meydana geldi. Aynı mahallede yaşayan ve madde bağımlığı olduğu iddia edilen M.Y., market sahibi Efendi Yıldırım'dan veres