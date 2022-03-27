Marmara denizi su altı kamerasıyla böyle görüntülendi | Video

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Marmara Denizi'nde eğitim için dalış gerçekleştiren Pendik belediyesi arama kurtarma ekipleri(PEAK), sualtı kamerası ile denizin derinliklerini görüntüledi. Çekilen görüntülerde ise geçen sene etkili olan müsilaja rastlanmadı. Denizin tabanındaki temizlik su altı kamerasına yansıdı.
MARMARA DENİZİ'NİN DERİNLİKLERİ KAMERADA
PEAK ekipleri tarafından Marmara Denizi, su altı kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Eğitim esnasında deniz altından çekilen görüntülerde denizin temiz olduğu, müsilajın olmadığı görülüyor.