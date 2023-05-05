Marmara Denizi ulaşımına poyraz engeli | Video
Marmara Denizi'nde etkili olan poyraz sebebiyle çok sayıda büyük gemi Tekirdağ açıklarında bekledi.
Öte yandan, fırtınayla birlikte oluşan poyraz nedeniyle çok sayıda küçük balıkçı, teknesini Süleymanpaşa Balıkçı Barınağı'nda rıhtıma bağlayarak fırtınanın dinmesini bekliyor. Uluslararası yük taşımacılığı yapan büyük gemi de Tekirdağ açıklarında demirledi.
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