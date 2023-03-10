Marmara Denizi'nde balıkçı teknesi alabora oldu: 2 kişi kurtarıldı, 1 kişi kayıp | Video
Bursa Gemlik’ten Marmara Denizi'ne açılan balıkçı teknesi kıyı şeridine döndüğü esnada alabora oldu. Teknede bulunan 3 kişiden ikisi kurtarılırken, kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.
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