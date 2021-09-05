Video Yaşam Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video

Marmara Denizi'nde can pazarı: Vapurdan düşen adam hayatını kaybetti! O anlar kamerada | Video
05.09.2021 | 18:05

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Kadıköy Fenerbahçe açıklarında yaşlı bir adam, seyir halinde olan vapurdan denize düştü. Ekiplerin adamı kurtardığı anlar ve vatandaşların merakla bekleyişi kameralara yansırken, iskeleye çıkartılan adam hayatını kaybetti.

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