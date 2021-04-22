Marmara Denizi'nde tanker arızası!

Marmara Denizi'nde arızalanan LPG tankeri, Ahırkapı'ya çekildi.

Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Fas'tan Ukrayna'ya boş halde giden 199 metre boyundaki Norveç bayraklı CLIPPER VENUS adlı LPG tankerinin makinesi dairesinde henüz bilinmeyen nedenle arıza oldu. Marmara Denizi?nde arızalanan tanker, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü römorkörü tarafından Ahırkapı'ya çekildi.