Marmara Denizi'ndeki yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video 17.03.2024 | 12:24 Silivri' de teknesiyle açılan bir vatandaş, yunusların kendisine eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti. VİDEO DEVAM EDİYOR

Silivri'de teknesiyle açılan bir vatandaş, yunus balıklarının kendisine eşlik ettiği anları kayda aldı. Görüntülerde, yunusların adeta tekneyle yarıştığı da görüldü. Bir sürü sonra yunuslar gözden kayboldu.