Marmara Denizi'ndeki yunuslar tekneye böyle eşlik etti | Video
Silivri' de teknesiyle açılan bir vatandaş, yunusların kendisine eşlik ettiği anları cep telefonuyla kaydetti.
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