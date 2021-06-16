Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video

İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu.

İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Bostancı'da kıyıya vuran lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.