Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:46
Marmara'da lodos, müsilajı kıyıya itti | Video 16.06.2021 | 10:27
04:55
Hırsızları durdurabilmek için saksı attılar | Video 16.06.2021 | 10:27
15:41
01:53
Antalya’da korkutan hortum kamerada | Video 16.06.2021 | 09:55
00:34
Motosikletli uyuşturucu torbacısı polise böyle yakalandı | Video 16.06.2021 | 09:55
03:01
SON DAKİKA: Antalya’da korkutan devasa hortum kamerada! 16.06.2021 | 09:54
03:01
00:40
Aynı masadan kalktığı şahsı böyle bıçakladı | Video 16.06.2021 | 09:34
00:48
Aranan şahıs ile polis arasında yaşanan kovalamaca kamerada | Video 16.06.2021 | 09:26
01:00
Önce tozunu süpürdü, sonrada demir tezgahı sırtlayıp götürdü | Video 16.06.2021 | 09:09
02:51
01:55
Adana'da yolcu otobüsünde 45 kaçak göçmen yakaladı, 2 sürücü gözaltında 16.06.2021 | 09:03
00:52
İcra avukatına darp ve silahla tehdit anları kamerada | Video 16.06.2021 | 08:58
00:47
İzmir'de asker uğurlama konvoyundakiler yolu kapatıp drift yaptı 16.06.2021 | 09:04
00:32
06:36
02:08
Bursa'da korku dolu anlar! Telefon böyle patladı... 15.06.2021 | 15:18
00:32
00:40
Mardin'de sulama kanalında görülen yılanlar paniğe neden oldu 15.06.2021 | 14:51
00:35
İstanbul’da şiddetli yağmur vatandaşlara zor anlar yaşattı 15.06.2021 | 14:02
İstanbul'da etkili olan şiddetli yağış ve lodos Marmara denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Müsilajın kıyıya vurmasıyla birlikte sahilde yoğun tabakalar oluştu.
İstanbul'da etkisini gösteren sağanak yağış ve lodos Marmara Denizindeki müsilajı kıyıya sürükledi. Bostancı'da kıyıya vuran lodos sahilde müsilaj tabakaları oluşmasına yol açtı. Lodosun etkisiyle kenara vuran müsilaj sahil boyunca yayıldı. Sabah saatlerinde başlayan sağanak yağış ve lodos kara ve deniz ulaşımını da olumsuz etkiledi.