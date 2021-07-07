Video Yaşam Marmara'da müsilaj 3'te 2 azaldı | Video

Marmara'da müsilaj 3'te 2 azaldı | Video

Marmara'da müsilaj 3'te 2 azaldı | Video
07.07.2021 | 11:27

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İstanbul'da son zamanlarda çevre felaketine dönüşen müsilajın etkisi Marmara Denizi'nin yüzeyinde azalmaya başladı. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 30 seviyesine kadar geriledi  dedi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının 22 maddelik, 'Marmara Denizi Koruma Eylem Planı' kapsamında 8 Haziran'da başlattığı girişimle, müsilajı temizleme çalışmaları devam ediyor. Marmara Denizi'nde müsilajın hızla azaldığını belirten İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Cem Gazioğlu, Marmara Denizi'nde müsilajın azalmasını bizler uydu görüntüleri ile çok rahat bir şekilde tespit edebiliyoruz. Son 4 ayın müsilaj uydu görüntülerine göre Marmara Denizi yüzde 1'i oranında müsilaj ile kaplıyken şu an ise bu ortalama yüzde 0,3 seviyesine kadar geriledi. Şu an alınan önlemlerle ciddi bir şekilde Marmara Denizi'nde müsilajın azaldığı belirgin. Şu an sadece denizin yüzey alanında ölçüm yapabiliyoruz. O yüzden Marmara Denizi'nin yüzey alanında 3'te 2 oranında bir azalma olduğunu söyleyebilirim dedi.

MÜSİLAJIN BALIKÇILIK ÜZERİNE ETKİSİ 2 YIL DAHA SÜRER
Tedbirlerin artırılarak devam ettirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Gazioğlu, Müsilajı doğuran pek çok faktör var. Bu faktörlerden biri besin kaynakları. Müsilajın azalmasında şu an bu besin kaynaklarının azalması neden oldu. Yine müsilaj ile ilgili alınan önlemlerin çok büyük etkisi var. Özellikle Susurluk ve Ergene'de burada çalışmalar daha da artırılmalı. Bu tür çevre felaketleri görülmediği sürece unutulmaya yüz tutar. Şu anda görmüş olduğumuz köpüklü yapıyı yakında unutabiliriz. Ancak müsilajın balıkçılık üzerine etkisi 2 yıl daha sürer. Çünkü denizin dibinde bulunan jelimsi yapı, o kadar kolay yok olmuyor ifadelerini kullandı.

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