Video Yaşam Marmaris alev aldı! Yeni görüntüler geldi | Video

Marmaris alev aldı! Yeni görüntüler geldi | Video

Marmaris alev aldı! Yeni görüntüler geldi | Video
29.07.2021 | 14:01

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Marmaris Armutalan Mahallesinde 13.05’te  yangın çıktı. Alevlerin bir siteden çıktığı ve ormanlık alana sıçradığı öğrenildi. Muğla Orman Bölge Müdürlüğünün tüm ekipleri teyakkuza geçti. Kısa sürede yayılan yangına karadan ve havadan müdahale ediyor.

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