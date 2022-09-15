Marmaris narkotik ekipleri zehir tacirlerine göz açtırmıyor | Video

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Muğla’nın gözde turistik ilçelerinden Marmaris’te zehir satmaya çalışan tacirlere Narkotik ekiplerinden operasyonlar devam ediyor. Aynı gün içinde iki farklı operasyon yapan polislerin yakaladığı dört şüpheliden üçü tutuklandı.
Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri ilçeye sentetik hap getirileceği bilgisini alarak düğmeye bastı. İlçe girişinde durdurdukları aracın torpidosunun gizli bölmesine saklanmış 280 adet sentetik hap yakalandı. İlçe dışından araçları ile gelerek Marmaris'te hapları satmayı planlayan daha önce benzer suçlardan sabıkaları olduğu öğrenilen D.Ö ve C.A yakalandıktan sonra Emniyetteki işlemleri bitince çıkarıldıkları adliye de tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderildi.
'' TAŞIYICI KADININ GETİRDİĞİ ZEHRİ SATMA PLANLARINI POLİS SUYA DÜŞÜRDÜ''
İkinci vakada ise bir kadının ilçeye uyuşturucu madde getireceği yönünde aldıkları ihbar üzerine harekete geçen Marmaris Narkotik Suçlarla Mücadele Grup amirliği ekipleri kadın taşıyıcı B.G ve önceden sabıkası bulunan S.T yi teknik ve fiziki takip sonucu bir arada yakaladılar. Şahısların yapılan üst aramalarında satılmak üzere paketlenmiş 100 adet extacy hap ve 50 gram skunk maddesi bulundu. Şüpheli kadın B.G ve satıcı S.T emniyetteki sorgularının ardından Marmaris adliyesine sevk edildiler. B.G tutuksuz yargılanmak üzere adli kontrollü serbest bırakılırken S.T tutuklanarak cezaevine gönderildi.