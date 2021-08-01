Marmaris yangını tekrar patladı, alevler Hisarönü’nde yerleşim yerlerine yaklaştı | Video
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Muğla Milas'ta orman yangını | Video 01.08.2021 | 09:05
Muğla’nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangını rüzgarın etkisi ile tekrar patladı. Alevler Hisarönü Mahallesi’ne doğru ilerleyerek bölgedeki evleri tehdit etmeye başladı.
Marmaris'te 29 Temmuz günü ilk olarak Armutalan Mahallesi'nde başlayan orman yangınları yüzlerce dönüm alanı yaktı. Sabah saatlerinde alevler yeniden parlayarak Hisarönü Mahallesi'ne doğru yayıldı. Söndürme ekipleri bölgede çalışmalarını yoğunlaştırırken evleri tehdit eden alevlere karşı vatandaşların duyarlı olması istendi.