Marmaris’te denizin kahverengiye döndü
Muğla’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.
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