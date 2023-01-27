Video Yaşam Marmaris’te denizin kahverengiye döndü
Marmaris’te denizin kahverengiye döndü

Marmaris’te denizin kahverengiye döndü

27.01.2023 | 19:52

Muğla’da öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış yer yer taşkına neden oldu. Yağmur sonrası dağlardan akan sular nedeniyle denizin turkuaz rengi kahverengiye dönüştü.

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