Marmaris'te korkutan yangın: Geceyi alevler aydınlattı | Video
Muğla’nın Marmaris ilçesinde gece saatlerinde bir restoranın üst katındaki evde başlayan yangınında binada kalan vatandaşlar kurtarıldı.
Üst katta çıkan yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Çıkış sebebi henüz belirlenemeyen konut yangınında evde kalan üç kişi ekipler tarafından tahliye edilerek 112 ambulans ekiplerine teslim edildi. Yangından kurtarılan vatandaşların ilk müdahaleleri ambulansta yapılırken, evde iki kadın ve yaşlı yatalak bir erkeğin bulunduğu, hepsinin de evden ekipler tarafından çıkarıldığı açıklandı.
İtfaiye ekipleri tarafından yangın kontrol altına alınırken, soğutma çalışmaları ekipler tarafından devam ediyor.
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