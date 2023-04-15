Video Yaşam Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü
Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü

Marmaris’te motosikletin çarptığı yaya öldü

15.04.2023 | 11:10

Marmaris’te yolun karşısına geçemeye çalışırken motosikletin çarptığı Engin Balkaya, hayatını kaybetti.

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