Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.
Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.