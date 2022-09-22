Video Yaşam Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video
Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video

Marmaris'te orman yangınında 2'nci gün | Video

22.09.2022 | 08:47

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MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı.

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Marmaris'in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı. Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, "Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı" dedi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.

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