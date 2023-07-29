Marmaris’te polislerin operasyon yaptığı adres ev değil, cephanelik çıktı | Video
Muğla'nın Marmaris ilçesinde bir şahsın pompalı tüfekle kendi hayatına son vermesinin ardından başlatılan çalışma çerçevesinde, olayda kullanılan pompalı tüfeğin temin edildiği şahsı tespit eden Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri yaptıkları operasyonda çok sayıda ruhsatsız silah ele geçirirken, bir şüpheli de kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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