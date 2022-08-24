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OTOMATİK OYNAT
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Marmaris'te sürat teknesi alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 09:19
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Fındık bahçesinde define arayan 2 kişi yakalandı | Video 24.08.2022 | 09:10
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Fatih’te korkutan kaza: Araçlar alev alev yandı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Ankara’da taciz iddiası mahalleyi ayağa kaldırdı | Video 24.08.2022 | 08:46
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Pendik’te arkasından dumanlar yükselen İETT otobüsü, yolda kaldı | Video 23.08.2022 | 16:58
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Samsun'da 472 bin 800 dal dolu ve boş makaron ele geçirildi | Video 23.08.2022 | 16:35
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Çorlu'da kamyon kasasından düşen şoför yaralandı 23.08.2022 | 16:08
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Sahte dekontla ürün alan ikinci el dolandırıcıları yakalandı | Video 23.08.2022 | 15:45
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Kilidini kırıp girdiği kafeye zarar verdi! O anlar kamerada | Video 23.08.2022 | 15:32
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Hırsız eski çamaşırları bırakıp yenileri çaldı | Video 23.08.2022 | 13:03
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Musluk malzemesi kutusundan 1 kilogram metamfetamin çıktı | Video 23.08.2022 | 14:47
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Gaziantep'te iki aracın karıştığı kaza kamerada | Video 23.08.2022 | 13:55
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Kayseri’de uyuşturucu operasyonu: 10 gözaltı | Video 23.08.2022 | 13:05
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İşçilerin kepçede tehlikeli eğlencesi kamerada | Video 23.08.2022 | 11:24
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Bayrampaşa’daki sebze ve meyve halinde kaçak göçmen operasyonu | Video 23.08.2022 | 11:15
MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde iskelede demirli bulunan sürat teknesi, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.