Marmaris’te yangından geriye kalanlar: Yeşilliklerin içindeki Osmaniye'de 30 ev küle döndü | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:42
01:06
00:10
Kastamonu Bozkurt'a yardım götüren TIR'da yangın çıktı! Patlama anı kamerada 13.08.2021 | 11:01
00:24
Yaylada kamp yapan dağcılara dolu sürprizi | Video 13.08.2021 | 10:58
01:00
Göletlere 120 bin adet sazan balığı yavrusu bırakıldı | Video 13.08.2021 | 10:58
04:43
Torunu sel sularında kaybolan anneannenin acı bekleyişi | Video 13.08.2021 | 10:33
01:05
00:35
00:23
Konvoydaki aracın camından havai fişek attılar | Video 13.08.2021 | 10:33
03:34
01:45
Kelkit çayında sular yükseldi, mahsur kalan 2 kişi kurtarıldı | Video 13.08.2021 | 10:21
06:25
Evini lağım suyu basan vatandaş İmamoğlu’na isyan etti | Video 13.08.2021 | 10:09
01:59
Bartın'da köprünün yıkılma anları kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
02:07
Esenyurt’ta bisiklet hırsızlığı kamerada | Video 13.08.2021 | 10:11
07:30
00:48
Sivas Geminbeli Geçidi'ndeki dağ keçileri kamerada 13.08.2021 | 08:49
01:42
Patronunun arabasını kurtardı, patronu dükkanda hayatını kaybetti | Video 13.08.2021 | 09:52
00:29
Müsilajdan temizlenen gemlik körfezini yunuslar bastı | Video 13.08.2021 | 09:52
01:16
PKK'nın lojistik hücresi çökertildi | Video 13.08.2021 | 09:51
00:50
Ankara'da ağacın otomobilin üzerine yıkılma anı kamerada 13.08.2021 | 08:48
Marmaris’te günlerce devam eden orman yangınlarının acı hatırası böle görüntülendi. Yemşeli manzarası ile 2 hafta öncesine kadar görenleri büyüleyen Osmaniye köyünün yangından sonraki görüntüsü ise yürekleri dağladı. Savaştan çıkmışçasına mahsunlaşan Osmaniye köyünde yangın sonrası 30 eve küle dönerken 13 evde maddi hasar oluştu. Yangından sonra oluşan acı tablo havadan görüntülendi.
Muğla Marmaris'te yaklaşık 13 gün boyunca süren orman yangınları havadan ve karadan yapılan müdahaleler sonrası tamamen kontrol altına alınmıştı. Orman yangınlarından geriye ise bıraktığı izler kaldı. Marmaris Osmaniye Mahallesi'ne yakın noktada meydana gelen orman yangınların yerleşim alanlarına sıçraması 30 ev tamamen küle dönerken 13 evde ise hasar oluştu. Yangında evleri zarar gören vatandaşlara şu için konteyner ev dağıtımı yapılırken, yangında hasar alan evler ve geriye bıraktığı izler havadan görüntülendi.