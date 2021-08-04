Video Yaşam Marmaris’te yardım toplama merkezleri kuruldu | Video

Marmaris’te yardım toplama merkezleri kuruldu | Video

Marmaris’te yardım toplama merkezleri kuruldu | Video
04.08.2021 | 10:09

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Ülkemizin birçok noktasında aynı anda başlayan orman yangınlarını söndürme çalışmaları devam ederken, Muğla’nın Marmaris ilçesinde gönderilen yardımlar yardım toplama merkezinden ihtiyaç bölgelerine sevk ediliyor.

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İlk olarak 29 Temmuz Perşembe günü Marmaris merkezde başlayan ve daha sonra birçok mahalleye yayılan orman yangınları ile mücadele sürüyor. Günlerdir kontrol altına alınamayan yangınların söndürülmesine katkıda bulunmak isteyen duyarlı vatandaşlar ülkenin dört bir yanından araç gereçten gıdaya birçok yardım malzemesi gönderiyor. Gelen malzemelerin depolanması ve sağlıklı bir şekilde ihtiyaç bölgelerine sevk edilmesi için Marmaris Belediyesi iki noktayı yardım toplama merkezi olarak belirledi. Armutalan Kültür Merkezi ve Amiral Orhan Aydın Kapalı Spor Salonu yanında yer alan yeni salonda toplanan malzemeler cinsine göre ayrıldıktan sonra ihtiyaç duyulan bölgelere sevk ediliyor.

Marmaris Belediyesi'nin toplama merkezlerinde su başta olmak üzere yiyecek ve içecek yardımlarının yanı sıra, çocuk bezinden hayvanlar için kuru mamalara, tıbbi malzemelerden, yangın ilk yardım ekipmanlarına kadar pek çok kalemde ürün toplandı. Tüm yurttan vatandaşların kargoyla gönderdiği malzemeler düzenlendikten sonra yine belediye ekiplerince ihtiyaç noktalarına götürülüp ekiplere ulaştırılıyor.

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