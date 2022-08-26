Marmaris’teki cip safari faciasında yeni gelişme! Turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı | Video

Marmaris’teki 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı cip safari faciasında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A, adliyeye sevk edildi. Faciadan dakikalar önce turistlerin görüntüleri ortaya çıktı.

Marmaris'te 24 Ağustos saat 17.00 sıralarında turistleri taşıyan Murtaza A. (58) idaresindeki cip safari aracı, Armutalan Mahallesi Datça yolu Seyir Tepesi mevkisinde yağmurun ıslattığı yolda devrildi. Devrilen araç karşı yönden gelen Ali K.T. idaresindeki otomobile ön kısmından çarptı. Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada Iraklı uyruklu 5 turist hayatını kaybederken, yaralanan 4'ü Iraklı turist 6 kişi 112 Acil Servis ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı. Cenazeler savcı incelemesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi morguna götürüldü. Yaralıların bazılarının durumlarının ağır olduğu öğrenildi. Iraklı turistleri taşıyan cip safarinin turunu tamamlayıp ilçe merkezine döndüğü sırada kazanın yaşandığı belirtildi.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Elim kazada Iraklı Ali Jaudat Kadhim, Mohammed Saddar, Ayah Mustafa Abdulhased, Hayder Fadhıl Jalil Almasslawi ve Abriham M. Halamar (61) hayatını kaybederken, Mustafa Tharmur (25), Doaa Mahommed (29) ve Çayn Şuayp Mohammed (24) yaralandı. Kazada hayatını kaybeden turistlerin cenazeleri Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

BİLİRKİŞİLER GÖREVLENDİRİLDİ

Kazayla ilgili Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. 2 savcının görevlendirildiği yürütülen soruşturma kapsamında araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A gözaltına alındı. Soruşturmanın tüm yönleriyle devam ettiği bildirildi. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konunun uzmanı olan bilirkişiler görevlendirildi. Kazaya karışan araç, kazanın meydana geldiği yol, aracın teknik özellikleri konusunda teknik inceleme yaptırılacağı kaydedilirken, bilirkişi raporu alınacağını açıklandı.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı cip safari faciasında yürütülen soruşturma kapsamında, gözaltına alınan araç sürücüleri M.A ve A.K.T ile tur şirketi sahibi C.A, adliyeye sevk edildi.

ŞOFÖR KUSURLU SAYILDI

Kazayla ilgili trafik bilirkişinin raporuna göre, safari aracını kullanan şüphelinin tam kusurlu olduğu kazaya karışan diğer şüpheli ve yol yapısının kusurlu olmadığının tespit edildi.

Bilirkişinin ön raporuna göre safari aracının mekanik alt yapısının, emniyet kemerlerinin sağlam ayrıca lastik ekipmanının tur için elverişli olduğu, aracın en son Nisan 2022'de muayeneden hafif kusurlu olarak geçtiği belirlendi.

EMNİYET KEMERİ TAKILI DEĞİL

Sürücünün kusurlu hareketlerinin kazaya, ölümlere ise emniyet kemerlerinin takılı olmamasının sebebiyet verdiğine yönelik ön rapor hazırlandığı, şüphelilerin göz altından çıkartılarak Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'na getirildi.

CİP ŞOFÖRÜNE TUTUKLAMA TALEBİ

Şüpheliler, alınan ifadelerden sonra safari aracını kullanan M.A tutuklama talebi ile tur şirketi sahibi C.A. yurt dışına çıkmama yönünde adli kontrol talebi edildi.

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildiği kazaya karışan diğer araç sürücüsü A.K.T. savcılıkta alınan ifadesinden sonra serbest bırakıldı.

SON GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Marmaris'teki cip safari faciasında, turistlerin son görüntüleri ortaya çıktı. 5 Iraklı turistin hayatını kaybettiği, 6 kişinin yaralandığı faciadan dakikalar önce turistlerin eğlenceli anları görüntüleri kaydedildi. Görüntülerde, turistlerin koltuktan ayağa kalkarak diğer safari araçlarına su tabancasıyla su sıktığı görüldü.