Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video
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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.