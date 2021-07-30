Video Yaşam Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video

Marmaris’teki orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı | Video
30.07.2021 | 00:24

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Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınının ilk başladığı ana ait görüntüler ortaya çıktı.

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