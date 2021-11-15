Video Yaşam Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı
Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı

Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı

15.11.2021 | 16:43

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 00:49
Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı 15.11.2021 | 16:43
Gaziantep’teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama 01:51
Gaziantep'teki uyuşturucu operasyonunda 17 tutuklama 15.11.2021 | 15:58
Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video 03:23
Alkollü sürücünün içindeyken ateşin üzerine park ettiği araç küle döndü | Video 15.11.2021 | 15:48
Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı 02:04
Otobüsün bagajında 55 düzensiz göçmen yakalandı 15.11.2021 | 16:06
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti 05:01
Kasanın fiyatı, içindeki limonu geçti 15.11.2021 | 14:46
Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri... Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne? 02:58
Başak Cengiz cinayetinde son dakika gelişmeleri... Samuray kılıçlı saldırı soruşturmasında son durum ne? 15.11.2021 | 15:12
Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 02:49
Çekmeköy’de dağıtım fabrikasında straforlar alev alev yandı | Video 15.11.2021 | 14:56
Zeytinburnu’nda kedilere ’çamaşır suyu veriyor’ kavgası | Video 05:59
Zeytinburnu'nda kedilere 'çamaşır suyu veriyor' kavgası | Video 15.11.2021 | 14:44
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 01:04
Psikolojik sorunları olan adam evini ateşe verip, kendini yakmak istedi 15.11.2021 | 14:20
Kastamonu’da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 02:05
Kastamonu'da telefon dolandırıcılarına polis tokadı! 15.11.2021 | 14:21
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 01:43
Sürücünün kaskının fırladığı feci kaza kamerada | Video 15.11.2021 | 13:13
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 02:32
Seyir halinde açılan kaput kazaya sebep oldu 15.11.2021 | 13:41
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 01:07
Artvin’de sis görsel şölen oluşturdu 15.11.2021 | 13:42
Kocaeli’de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 00:44
Kocaeli'de bisiklet süren gence otomobil çarptı | Video 15.11.2021 | 13:43
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 03:30
Ordu’da 600 yıllık tarihi camiye dev restorasyon | Video 15.11.2021 | 13:43
Müge Anlı’da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 06:20
Müge Anlı'da esrarengiz cinayet olayında son dakika: Mahkeme heyeti Müge Anlı programını izleyecek! 15.11.2021 | 12:15
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 00:53
Elazığ’da yaralı domuzun saldırı anı kamerada 15.11.2021 | 11:53
Müge Anlı’da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime’nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 03:25
Müge Anlı'da son dakika: 6 gündür kayıp olan 2,5 yaşındaki Müslime'nin ailesi kaçırılmış olabileceğini iddia etti! 15.11.2021 | 11:39
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 01:25
Freni boşalan minibüs yoldan geçen 2 kadına böyle çarptı: 1 ölü, 2 yaralı 15.11.2021 | 11:34
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; ’kaçırılma’ ihtimali araştırılıyor 01:41
Yörük kız müslüme 6 gündür aranıyor; 'kaçırılma' ihtimali araştırılıyor 15.11.2021 | 11:29

Muğla'nın ilçesi Fethiye'de oltaya takılan martı için sahildeki insanlar harekete geçti.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Muğla'nın ilçesi Fethiye'de oltaya takılan martı için sahildeki insanlar harekete geçti. Fethiye Cumhuriyet Mahallesindeki sahil bandında öğle saatlerinde çırpınan martıyı fark eden vatandaşlar martının oltaya takıldığını fark ederek harekete geçtiler. Balıkçı teknesinde bir grup balıkçı oltaya takılan martıyı, yavaş yavaş tekneye çekerek martıyı oltadan kurtararak gökyüzüne salıverdi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA