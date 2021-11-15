Martının çırpınışları insanların yüreğini dağladı

Muğla'nın ilçesi Fethiye'de oltaya takılan martı için sahildeki insanlar harekete geçti.

Muğla'nın ilçesi Fethiye'de oltaya takılan martı için sahildeki insanlar harekete geçti. Fethiye Cumhuriyet Mahallesindeki sahil bandında öğle saatlerinde çırpınan martıyı fark eden vatandaşlar martının oltaya takıldığını fark ederek harekete geçtiler. Balıkçı teknesinde bir grup balıkçı oltaya takılan martıyı, yavaş yavaş tekneye çekerek martıyı oltadan kurtararak gökyüzüne salıverdi.