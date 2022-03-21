Video Yaşam “Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video
“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video

“Maske” makinelerini çaldı! 600 bin lira değerinde | Video

21.03.2022 | 13:07

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İstanbul’da bir iş yerinden “Maske” imalatında kullanılan 600 bin lira değerinde makineleri çalan bir kişi yakalandı.

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İstanbul'da bir kişi; Ümraniye İlçesi'ne bağlı olan Tatlısu Mahallesi'ndeki bir iş yerinden "Maske" imalatında kullanılan makineleri çaldı. 600 bin lira değerindeki makineleri; iş yerine geldiği kamyonetlerle çalan Y.K. (43), Ataşehir İlçesi'nde yakalanarak gözaltına alındı. Makineleri satın alan D.D. (42) de "Suç Eşyasını Satın Almak" suçundan ötürü gözaltına alındı. Hakkında yasal işlem yapılan D.D. serbest bırakıldı. Y.K. ise "İş Yerinden Hırsızlık" suçundan ötürü tutuklanarak cezaevine yerleştirildi.

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