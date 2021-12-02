Video Yaşam “Maske Tak” diye uyarılınca silah çekti... Gözaltına aldılar | Video
“Maske Tak” diye uyarılınca silah çekti... Gözaltına aldılar | Video

“Maske Tak” diye uyarılınca silah çekti... Gözaltına aldılar | Video

02.12.2021 | 21:05

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İstanbul’da bir kişi, girdiği süpermarket çalışanları kendisini “Maske Tak” diye uyarınca silah çekti. 41 suç kaydı olan şüpheli gözaltına alındı. Olay güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.

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