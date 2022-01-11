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OTOMATİK OYNAT
01:02
Maske uyarısı yapan güvenlik görevlisinin çenesini kırdı | Video 11.01.2022 | 23:37
00:28
02:49
02:38
Antalya-Konya karayolunda kar kalınlığı 50 santimetreye ulaştı | Video 11.01.2022 | 18:53
00:27
03:20
01:29
Kırklareli’nin yüksek kesimlerinde kar yağışı ve sis etkili oluyor | Video 11.01.2022 | 16:53
02:23
Doğuma giden eşini motosikletle takip etmişti! Kahreden son... | Video 11.01.2022 | 16:34
06:29
00:26
Elazığ’da kablo çalan 3 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı | Video 11.01.2022 | 15:56
00:30
Lüks cipiyle köpeği böyle ezip kaçtı! O anlar kamerada | Video 11.01.2022 | 15:56
05:52
Limonun kabuğu kendinden değerli | Video 11.01.2022 | 15:50
01:27
Antalya'da epilepsi hastası genç annenin şüpheli ölümü | Video 11.01.2022 | 15:45
01:16
İstanbul'da yankesici anne kamerada | Video 11.01.2022 | 15:44
05:19
Son Dakika: İstanbul Zeytinburnu’nda gasp dehşeti kamerada | Video 11.01.2022 | 14:53
05:02
Ümraniye'de tacizciye filmleri aratmayan tuzaklı saldırı | Video 11.01.2022 | 15:42
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03:33
Tarihi mezarlıktan kartpostallık kar manzaraları | Video 11.01.2022 | 14:54
02:20
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Düzce’de tarihi operasyon! 98 yakalama kararı | Video 11.01.2022 | 14:31
Çekya'nın başkenti Prag’da maske takmayan bir kişi, markete girişini engelleyen güvenlik görevlisine yumruk atarak çenesini kırdı.