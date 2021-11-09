Maske ve şapkayla kamufle oldu! Polis yine de kimliğini tespit etti

İstanbul’da evlerden, iş yerlerinden ve araçlardan peş peşe hırsızlık olayları gerçekleştiren bir kişi yakalandı. Olaylarda maske ve şapka takan şüphelinin araçları, iş yerlerini ve evleri soyduğu o anlar güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.