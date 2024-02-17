Maskeli gaspçılar tutuklandı: Kuyumcu kuryesi altın ve paralarına kavuştu | Video
Kırıkkale'de silah tehdidiyle kuyumcu kuryesinin altın ve para dolu çantayı çalan iki maskeli gaspçı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis tarafından da altın ve paralar kuryeye teslim edildi.
Kuyumcu kuryesi Mesut Aslan, gazetecilere yaptığı açıklamada, maskeli şahısların kendisine saldırdığını belirterek, çantasını vermemek için mücadele ettiğini söyledi.
"VATANDAŞIMIZ 'POLİS GELİYOR' DEMESİYLE BUNLAR PANİKLEYİP KAÇTI"
Yaşadığı olay anını anlatan Aslan, "Arabamı otoparka çektikten sonra çantalarımı yanıma alıp Toprak Mahallesi tarafına yürüyüşe geçtiğim sırada bir tane yanıma beyaz araç yaklaştı. Bu yanaşan araçtan maskeli şahıslar üstüme saldırdı. Ben ne olduğunu anlayamadım. Sonra gasp olayına dönüştüğünü gördüm. Sadece çantalarımı yere yatırıp üzerine kapandım ve vermemek için mücadele ettim. Bu esnada darp edildim. Çantaları vermeyince silah çektiler. 3 el havaya ateş ederek tehdit ettiler. 'Vereceksin bırakacaksın' dediler. Ben yine teslim olmadım. Sonra bir vatandaşımız 'polis geliyor' demesiyle bunlar panikleyip kaçtı" diye konuştu.
"EMNİYET TEŞKİLATIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM"
Aslan, "Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü arkadaşlarımız olay yerine gelip benimle bizzat ilgilenmeleri olayın üstüne düşmeleri ve bu olayı açığa çıkarttıkları için teşekkür ediyorum. Emniyet teşkilatımızın çok titiz çalışmalarıyla bir gün geçmeden çalınan ürünlerimi bana getirdiler. Allah onlardan razı olsun" dedi.
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