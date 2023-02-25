Maskeli gaspçılar yol kesip 760 bin lira çaldı | Video

İstanbul Esenyurt’ta vücut geliştirme eğitmenliği yapan 24 yaşındaki O.C.K. evinden içerisinde 760 bin lira para olan çantasını aracına koyarken silahlı gaspçılar tarafından soyuldu. Konuyla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri 4 gaspçıyı yakalayarak gözaltına aldı.