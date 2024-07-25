Maskeli şüpheliler 3 dükkanın camlarını taşla kırdılar! O anlar kamerada | Video
Düzce’de sabah saatlerinde maskeli 2 şüpheli Hamidiye Mahallesi’nde bulunan 3 dükkanın camlarını kırdı.
GÖZYAŞLARINA HAKİM OLAMADILAR
3 işletmenin camlarının kırılması sebebi ile emeklerinin zayi olduğunu aktaran ve konuşması esnasında gözyaşlarına hakim olamayan Fatih Karagülle, "Sabah geldiğimde olayı gördüm. Bütün camları indirmişler. Kamera kayıtları mevcut, iki kişi geliyor. Dükkanların başlarına geçiyorlar. İki taraftan kıra kıra ortada buluşuyorlar. Polisler geldi tüm detaylı incelemeleri yaptı. Parmak izleri alındı. 3 işletmenin ortak bir husumeti bulunmuyor. Benim anladığım kadarı ile bu iş planlanmış bir şey. Kamera görüntülerinde her şey var. Adam 1-2-3 işareti yapıyor ve olayı gerçekleştiriyor. Dişimizden tırnağımızdan ayırdıklarımız ile yaptıklarımız emeklerimiz zayi oldu. Saçma sapan hareketleri yüzünden biz bu durumu çekmek zorunda kalıyoruz. Maliyetini geçtim manevi olarak şuanda bitik durumdayım. Yeri geliyor yemeğimizden kısıyoruz. Yaptıkları olaya bak. Diyecek hiç bir şey bulamıyorum" ifadelerini kullandı.
"HEM MANEN, HEM MADDEN SIKINTIDAYIZ"
İşletme sahiplerinden Vedat Karaduman, " Sabah saatlerinde komşumuz aradı. Planlı bir şekilde dükkanlarımızın camlarını kırmışlar. Ortak noktamız sadece komşuluğumuz. Herhangi bir husumetimiz yok. Maddi olarak büyük sıkıntı içerisindeyiz. Pazartesiye kadar hizmet veremeyeceğiz. Böyle bir sıkıntımız var. Hem madden hem manen sıkıntıdayız" dedi.
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